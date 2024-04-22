Чупринская (Чупринская) Валентина
Место рождения
Дата рождения07.11.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1974
Отец: Чупринский Александр
Мать: Чупринская Евгения
Рождение ребёнка
07.02.1996
Сын: Козлов Валерий
Отец ребёнка: Козлов Валерий
Работа или профессия
С 2002
Russia
Арбитражный управляющий
Рождение ребёнка
09.08.2005
Сын: Козлов Александр
Отец ребёнка: Козлов Валерий
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козлов Валерий