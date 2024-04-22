Чупринская (Чупринская) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧупринская (Чупринская) Валентина

Чупринская (Чупринская) Валентина

Место рождения

Маркс, Марксовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

07.11.1974

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1974

Отец: Чупринский Александр

Мать: Чупринская Евгения

Маркс, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
07.02.1996

Сын: Козлов Валерий

Отец ребёнка: Козлов Валерий

Маркс, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Работа или профессия
С 2002
Russia
Арбитражный управляющий
Рождение ребёнка
09.08.2005

Сын: Козлов Александр

Отец ребёнка: Козлов Валерий

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Валерий

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close