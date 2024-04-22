Чупринский Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чупринский Александр

Место рождения

Марьяновка, Житомирська область

Дата рождения

01.12.1948

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1948

Отец: Чупринский Александр

Мать: Чупринская Лариса

Марьяновка, Житомирська область
Рождение ребёнка
07.11.1974

Дочь: Чупринская Валентина

Мать ребёнка: Чупринская Евгения

Маркс, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
23.09.1978

Дочь: Киргинцева Алла

Мать ребёнка: Чупринская Евгения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чупринская Евгения

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