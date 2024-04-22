Чупринский Александр
Место рождения
Дата рождения01.12.1948
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1948
Отец: Чупринский Александр
Мать: Чупринская Лариса
Рождение ребёнка
07.11.1974
Дочь: Чупринская Валентина
Мать ребёнка: Чупринская Евгения
Маркс, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
23.09.1978
Дочь: Киргинцева Алла
Мать ребёнка: Чупринская Евгения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чупринская Евгения