Чупринская (Пронь) Лариса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пронь Виталий
Рождение ребёнка
01.12.1948
Сын: Чупринский Александр
Отец ребёнка: Чупринский Александр
Марьяновка, Житомирська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чупринский Виктор
Отец ребёнка: Чупринский Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семенюк Ольга
Отец ребёнка: Чупринский Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Чупринский Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чупринский Николай
Отец ребёнка: Чупринский Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чупринский Федор
Отец ребёнка: Чупринский Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чупринский Александр
Смерть
Неизвестно