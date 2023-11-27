Чупринская (Пронь) Лариса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чупринская (Пронь) Лариса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пронь Виталий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.12.1948

Сын: Чупринский Александр

Отец ребёнка: Чупринский Александр

Марьяновка, Житомирська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чупринский Виктор

Отец ребёнка: Чупринский Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семенюк Ольга

Отец ребёнка: Чупринский Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Чупринский Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чупринский Николай

Отец ребёнка: Чупринский Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чупринский Федор

Отец ребёнка: Чупринский Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чупринский Александр

Смерть
Неизвестно
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