Чупринский Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чупринский Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.12.1948

Сын: Чупринский Александр

Мать ребёнка: Чупринская Лариса

Марьяновка, Житомирська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чупринский Виктор

Мать ребёнка: Чупринская Лариса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семенюк Ольга

Мать ребёнка: Чупринская Лариса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Чупринская Лариса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чупринский Николай

Мать ребёнка: Чупринская Лариса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чупринский Федор

Мать ребёнка: Чупринская Лариса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чупринская Лариса

Смерть
Неизвестно
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