Чупринский Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.12.1948
Сын: Чупринский Александр
Мать ребёнка: Чупринская Лариса
Марьяновка, Житомирська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чупринский Виктор
Мать ребёнка: Чупринская Лариса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семенюк Ольга
Мать ребёнка: Чупринская Лариса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Чупринская Лариса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чупринский Николай
Мать ребёнка: Чупринская Лариса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чупринский Федор
Мать ребёнка: Чупринская Лариса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чупринская Лариса
Смерть
Неизвестно