Киргинцева (Чупринская) Алла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киргинцева (Чупринская) Алла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.09.1978

Пол

Женский

Отец

1948 г.р.

Мать

1944 г.р.

Муж

Дети

2000 г.р.
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Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1978

Отец: Чупринский Александр

Мать: Чупринская Евгения

Рождение ребёнка
26.02.2000

Сын: Чупринский Роман

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
20.05.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Киргинцев Евгений

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
22.12.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Киргинцев Евгений

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киргинцев Евгений

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