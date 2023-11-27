Киргинцева (Чупринская) Алла
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.09.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1978
Отец: Чупринский Александр
Мать: Чупринская Евгения
Рождение ребёнка
26.02.2000
Сын: Чупринский Роман
Рождение ребёнка
20.05.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Киргинцев Евгений
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
22.12.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Киргинцев Евгений
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Киргинцев Евгений