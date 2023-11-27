Туровский Апполинарий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Туровский Петр
Мать: Туровская Эльжбета
Рождение ребёнка
05.01.1944
Дочь: Чупринская Евгения
Мать ребёнка: Туровская Юзефа
Явное, Житомирська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савицкая Зеферина
Мать ребёнка: Туровская Юзефа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Митя
Мать ребёнка: Туровская Юзефа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тимощенко Бронислава
Мать ребёнка: Туровская Юзефа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Камуся
Мать ребёнка: Туровская Юзефа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зося
Мать ребёнка: Туровская Юзефа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Туровский Мичеслав
Мать ребёнка: Туровская Юзефа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Туровский Валерьян
Мать ребёнка: Туровская Юзефа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Туровская Юзефа
Смерть
1989