Туровский Апполинарий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТуровский Апполинарий

Туровский Апполинарий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

1989

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Туровский Петр

Мать: Туровская Эльжбета

Рождение ребёнка
05.01.1944

Дочь: Чупринская Евгения

Мать ребёнка: Туровская Юзефа

Явное, Житомирська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савицкая Зеферина

Мать ребёнка: Туровская Юзефа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Митя

Мать ребёнка: Туровская Юзефа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тимощенко Бронислава

Мать ребёнка: Туровская Юзефа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Камуся

Мать ребёнка: Туровская Юзефа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зося

Мать ребёнка: Туровская Юзефа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Туровский Мичеслав

Мать ребёнка: Туровская Юзефа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Туровский Валерьян

Мать ребёнка: Туровская Юзефа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Туровская Юзефа

Смерть
1989
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close