Туровская (Весельская) Юзефа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти12.11.1990
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Весельский Адольф
Мать: Весельская Евгения
Рождение ребёнка
05.01.1944
Дочь: Чупринская Евгения
Отец ребёнка: Туровский Апполинарий
Явное, Житомирська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савицкая Зеферина
Отец ребёнка: Туровский Апполинарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Митя
Отец ребёнка: Туровский Апполинарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тимощенко Бронислава
Отец ребёнка: Туровский Апполинарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Камуся
Отец ребёнка: Туровский Апполинарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зося
Отец ребёнка: Туровский Апполинарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Туровский Мичеслав
Отец ребёнка: Туровский Апполинарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Туровский Валерьян
Отец ребёнка: Туровский Апполинарий
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.11.1990