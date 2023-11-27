Туровская (Весельская) Юзефа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туровская (Весельская) Юзефа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

12.11.1990

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Весельский Адольф

Мать: Весельская Евгения

Рождение ребёнка
05.01.1944

Дочь: Чупринская Евгения

Отец ребёнка: Туровский Апполинарий

Явное, Житомирська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савицкая Зеферина

Отец ребёнка: Туровский Апполинарий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Митя

Отец ребёнка: Туровский Апполинарий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тимощенко Бронислава

Отец ребёнка: Туровский Апполинарий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Камуся

Отец ребёнка: Туровский Апполинарий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зося

Отец ребёнка: Туровский Апполинарий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Туровский Мичеслав

Отец ребёнка: Туровский Апполинарий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Туровский Валерьян

Отец ребёнка: Туровский Апполинарий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Туровский Апполинарий

Смерть
12.11.1990
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