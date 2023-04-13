Брусянцева (-) Соломония Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1870 ст.
Дата смертиПосле 1915
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: - Яков Сергеевич
Мать: не указана
Дочь: Акутина (Брусянцева) Матрёна (Матрона) Филипповна
Отец ребёнка: Брусянцев Филипп Лаврентьевич
Дочь: Михайлова (Брусянцева) Пелагея Филипповна
Отец ребёнка: Брусянцев Филипп Лаврентьевич
Сын: Брусянцев Иван (Иоанн) Филиппович
Отец ребёнка: Брусянцев Филипп Лаврентьевич
Дочь: Брусянцева Татьяна Филипповна
Отец ребёнка: Брусянцев Филипп Лаврентьевич
Дочь: (Брусянцева) Дарья Филипповна
Отец ребёнка: Брусянцев Филипп Лаврентьевич
Сын: Брусянцев Феодор Филиппович
Отец ребёнка: Брусянцев Филипп Лаврентьевич
Сын: Брусянцев Серафим Филиппович
Отец ребёнка: Брусянцев Филипп Лаврентьевич
Сын: Брусянцев Стефан Филиппович
Отец ребёнка: Брусянцев Филипп Лаврентьевич
Сын: Брусянцев Пётр Филиппович
Отец ребёнка: Брусянцев Филипп Лаврентьевич