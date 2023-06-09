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Брусянцев Стефан Филиппович

Место рождения

Русские Липяги, Воскресенская волость, Самарский уезд

Дата рождения

01.08.1906 ст.

Дата смерти

23.07.1907 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1906 ст.

Отец: Брусянцев Филипп Лаврентьевич

Мать: Брусянцева Соломония Яковлевна

Русские Липяги, Воскресенская волость, Самарский уезд
№-33м
Крещение
04.08.1906 ст.
Русские Липяги, Воскресенская волость, Самарский уезд
с.Русские Липяги, Троицкая церковь Крёстный отец: Брусянцев Стефан Петрович - мещанин из г.Самара Крестная мать - Иванова Ульяна Трифоновна - крестьянская вдова из села Русские Липяги
Смерть
23.07.1907 ст.
Русские Липяги, Воскресенская волость, Самарский уезд
Троицкая церковь, запись №-26м (от дизентерии) в 1 год