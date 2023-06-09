Брусянцев Стефан Филиппович
Место рождения
Дата рождения01.08.1906 ст.
Дата смерти23.07.1907 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1906 ст.
№-33м
Крещение
04.08.1906 ст.
с.Русские Липяги, Троицкая церковь Крёстный отец: Брусянцев Стефан Петрович - мещанин из г.Самара Крестная мать - Иванова Ульяна Трифоновна - крестьянская вдова из села Русские Липяги
Смерть
23.07.1907 ст.
Троицкая церковь, запись №-26м (от дизентерии) в 1 год