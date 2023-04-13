Акутина (Брусянцева) Матрёна (Матрона) Филипповна
Место рождения
Дата рождения01.11.1891 ст.
Дата смертиПосле 1918
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1891 ст.
№-57ж
Крещение
04.11.1891 ст.
Мордовские Липяги, Воскресенская волость, Самарский уезд
Крёстный отец: Трофим Яковлевич - крестьянин из д.Русские Липяги Крестная мать - Вдовина Акулина Лаврентьевна - солдатская жена из д.Русские Липяги
Бракосочетание
12.11.1910 ст.
Троицкая церковь, запись №-12 Поручители по невесте были: Брусянцев Иван Ларионович и Брусянцев Иван Яковлевич - Самарские мещане
Рождение ребёнка
28.08.1911 ст.
Сын: Акутин Сергей Порфирьевич
Отец ребёнка: Акутин Порфирий Трофимович
Запись №-180м
Рождение ребёнка
11.07.1913 ст.
Сын: Акутин Владимир Порфирьевич
Отец ребёнка: Акутин Порфирий Трофимович
Запись №-56м
Рождение ребёнка
09.06.1914 ст.
Сын: Акутин Георгий Порфирьевич
Отец ребёнка: Акутин Порфирий Трофимович
Рождение ребёнка
09.12.1916
Дочь: Евгения
Отец ребёнка: Акутин Порфирий Трофимович
Рождение ребёнка
1917 ст.
Дочь: Акутина Евгения Порфирьевна
Отец ребёнка: Акутин Порфирий Трофимович
Рождение ребёнка
04.08.1918
Дочь: (Акутина) Антонина Порфирьевна
Отец ребёнка: Акутин Порфирий Трофимович
Запись №-142ж
Смерть
После 1918