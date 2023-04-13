Акутина (Брусянцева) Матрёна (Матрона) Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акутина (Брусянцева) Матрёна (Матрона) Филипповна

Место рождения

Русские Липяги, Воскресенская волость, Самарский уезд

Дата рождения

01.11.1891 ст.

Дата смерти

После 1918

Пол

Женский

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1891 ст.

Отец: Брусянцев Филипп Лаврентьевич

Мать: Брусянцева (-) Соломония Яковлевна

Русские Липяги, Воскресенская волость, Самарский уезд
№-57ж
Крещение
04.11.1891 ст.
Мордовские Липяги, Воскресенская волость, Самарский уезд
Крёстный отец: Трофим Яковлевич - крестьянин из д.Русские Липяги Крестная мать - Вдовина Акулина Лаврентьевна - солдатская жена из д.Русские Липяги
Бракосочетание
12.11.1910 ст.

Муж: Акутин Порфирий Трофимович

Русские Липяги, Воскресенская волость, Самарский уезд
Троицкая церковь, запись №-12 Поручители по невесте были: Брусянцев Иван Ларионович и Брусянцев Иван Яковлевич - Самарские мещане
Рождение ребёнка
28.08.1911 ст.

Сын: Акутин Сергей Порфирьевич

Отец ребёнка: Акутин Порфирий Трофимович

Большая Чесноковка, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
Запись №-180м
Рождение ребёнка
11.07.1913 ст.

Сын: Акутин Владимир Порфирьевич

Отец ребёнка: Акутин Порфирий Трофимович

Большая Чесноковка, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
Запись №-56м
Рождение ребёнка
09.06.1914 ст.

Сын: Акутин Георгий Порфирьевич

Отец ребёнка: Акутин Порфирий Трофимович

Большая Чесноковка, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.12.1916

Дочь: Евгения

Отец ребёнка: Акутин Порфирий Трофимович

Рождение ребёнка
1917 ст.

Дочь: Акутина Евгения Порфирьевна

Отец ребёнка: Акутин Порфирий Трофимович

Большая Чесноковка, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.08.1918

Дочь: (Акутина) Антонина Порфирьевна

Отец ребёнка: Акутин Порфирий Трофимович

Большая Чесноковка, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
Запись №-142ж
Смерть
После 1918

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