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Брусянцев Пётр Филиппович

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Место рождения

Русские Липяги, Воскресенская волость, Самарский уезд

Дата рождения

05.06.1908 ст.

Дата смерти

24.02.1915 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1908 ст.

Отец: Брусянцев Филипп Лаврентьевич

Мать: Брусянцева Соломония Яковлевна

Русские Липяги, Воскресенская волость, Самарский уезд
№-15м
Крещение
08.06.1908 ст.
Русские Липяги, Воскресенская волость, Самарский уезд
с.Русские Липяги, Троицкая церковь Крёстный отец: Брусянцев Иоанн Илларионович - мещанин из г.Самара (дядя) Крестная мать - Вдовина Васса Петровна - крестьянская девица из села Русские Липяги
Смерть
24.02.1915 ст.
Русские Липяги, Воскресенская волость, Самарский уезд
Троицкая церковь, запись №-5м (от лихорадки) в 6 лет
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