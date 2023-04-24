Брусянцев Пётр Филиппович
Место рождения
Дата рождения05.06.1908 ст.
Дата смерти24.02.1915 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1908 ст.
№-15м
Крещение
08.06.1908 ст.
с.Русские Липяги, Троицкая церковь Крёстный отец: Брусянцев Иоанн Илларионович - мещанин из г.Самара (дядя) Крестная мать - Вдовина Васса Петровна - крестьянская девица из села Русские Липяги
Смерть
24.02.1915 ст.
Троицкая церковь, запись №-5м (от лихорадки) в 6 лет