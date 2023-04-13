Брусянцев Филипп Лаврентьевич
Место рождения
Дата рождения1872 ст.
Дата смертиПосле 1915
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Отец: Брусянцев Лаврентий Максимович
Мать: не указана
Дочь: Акутина (Брусянцева) Матрёна (Матрона) Филипповна
Мать ребёнка: Брусянцева (-) Соломония Яковлевна
Дочь: Михайлова (Брусянцева) Пелагея Филипповна
Мать ребёнка: Брусянцева (-) Соломония Яковлевна
Сын: Брусянцев Иван (Иоанн) Филиппович
Мать ребёнка: Брусянцева (-) Соломония Яковлевна
Дочь: Брусянцева Татьяна Филипповна
Мать ребёнка: Брусянцева (-) Соломония Яковлевна
Дочь: (Брусянцева) Дарья Филипповна
Мать ребёнка: Брусянцева (-) Соломония Яковлевна
Сын: Брусянцев Феодор Филиппович
Мать ребёнка: Брусянцева (-) Соломония Яковлевна
Сын: Брусянцев Серафим Филиппович
Мать ребёнка: Брусянцева (-) Соломония Яковлевна
Сын: Брусянцев Стефан Филиппович
Мать ребёнка: Брусянцева (-) Соломония Яковлевна
Сын: Брусянцев Пётр Филиппович
Мать ребёнка: Брусянцева (-) Соломония Яковлевна