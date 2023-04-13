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Брусянцев Филипп Лаврентьевич

Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

1872 ст.

Дата смерти

После 1915

Пол

Мужской

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872 ст.

Отец: Брусянцев Лаврентий Максимович

Мать: не указана

Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
28.02.1891 ст.

Жена: Брусянцева (-) Соломония Яковлевна

Мордовские Липяги, Воскресенская волость, Самарский уезд
Церковь в с.Мордовские Липяги, запись №-3 Поручители по жениху были: Акимов Стефан Иванович и Летков Давид Александрович - крестьяне из д.Русские Липяги По невесте: Горбунов Антон Андреевич - отпускно... Показать все
Рождение ребёнка
01.11.1891 ст.

Дочь: Акутина (Брусянцева) Матрёна (Матрона) Филипповна

Мать ребёнка: Брусянцева (-) Соломония Яковлевна

Русские Липяги, Воскресенская волость, Самарский уезд
№-57ж
Рождение ребёнка
Около 1892

Дочь: Михайлова (Брусянцева) Пелагея Филипповна

Мать ребёнка: Брусянцева (-) Соломония Яковлевна

Рождение ребёнка
25.09.1895 ст.

Сын: Брусянцев Иван (Иоанн) Филиппович

Мать ребёнка: Брусянцева (-) Соломония Яковлевна

Русские Липяги, Воскресенская волость, Самарский уезд
№-55м
Рождение ребёнка
10.01.1898 ст.

Дочь: Брусянцева Татьяна Филипповна

Мать ребёнка: Брусянцева (-) Соломония Яковлевна

Русские Липяги, Воскресенская волость, Самарский уезд
№-3ж
Рождение ребёнка
08.03.1900 ст.

Дочь: (Брусянцева) Дарья Филипповна

Мать ребёнка: Брусянцева (-) Соломония Яковлевна

Русские Липяги, Воскресенская волость, Самарский уезд
Рождение ребёнка
28.05.1902 ст.

Сын: Брусянцев Феодор Филиппович

Мать ребёнка: Брусянцева (-) Соломония Яковлевна

Русские Липяги, Воскресенская волость, Самарский уезд
№-39м
Рождение ребёнка
02.03.1905 ст.

Сын: Брусянцев Серафим Филиппович

Мать ребёнка: Брусянцева (-) Соломония Яковлевна

Русские Липяги, Воскресенская волость, Самарский уезд
№-7м
Рождение ребёнка
01.08.1906 ст.

Сын: Брусянцев Стефан Филиппович

Мать ребёнка: Брусянцева (-) Соломония Яковлевна

Русские Липяги, Воскресенская волость, Самарский уезд
№-33м
Рождение ребёнка
05.06.1908 ст.

Сын: Брусянцев Пётр Филиппович

Мать ребёнка: Брусянцева (-) Соломония Яковлевна

Русские Липяги, Воскресенская волость, Самарский уезд
№-15м
Смерть
После 1915

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