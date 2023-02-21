Михайлова (Брусянцева) Пелагея Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Брусянцев Филипп
Мать: не указана
Бракосочетание
19.04.1915 ст.
Ильинская церковь, запись №-34
Рождение ребёнка
26.01.1927
Дочь: Федоткина Нелли Васильевна
Отец ребёнка: Михайлов Василий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михайлов Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Михайлов Василий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Михайлов Василий Петрович
Смерть
Неизвестно