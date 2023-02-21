Михайлова (Брусянцева) Пелагея Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлова (Брусянцева) Пелагея Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Брусянцев Филипп

Мать: не указана

Бракосочетание
19.04.1915 ст.

Муж: Михайлов Василий Петрович

Самара, Самара, Самарская область
Ильинская церковь, запись №-34
Рождение ребёнка
26.01.1927

Дочь: Федоткина Нелли Васильевна

Отец ребёнка: Михайлов Василий Петрович

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайлов Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Михайлов Василий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайлов Юрий Васильевич

Отец ребёнка: Михайлов Василий Петрович

Смерть
Неизвестно
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