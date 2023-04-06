Брусянцев Феодор Филиппович
Место рождения
Дата рождения28.05.1902 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1902 ст.
№-39м
Крещение
29.05.1902 ст.
Мордовские Липяги, Самарский уезд, Самарская губерния
Крёстный отец: Брусянцев Алексей Яковлевич - Самарский мещанин (родня) Крестная мать - Брусянцева Соломония Трифоновна - мещанская девица из г.Самара
Смерть
Неизвестно