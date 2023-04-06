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Брусянцев Феодор Филиппович

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Место рождения

Русские Липяги, Самарский уезд, Самарская губерния

Дата рождения

28.05.1902 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1902 ст.

Отец: Брусянцев Филипп Лаврентьевич

Мать: Брусянцева Соломония Яковлевна

Русские Липяги, Самарский уезд, Самарская губерния
№-39м
Крещение
29.05.1902 ст.
Мордовские Липяги, Самарский уезд, Самарская губерния
Крёстный отец: Брусянцев Алексей Яковлевич - Самарский мещанин (родня) Крестная мать - Брусянцева Соломония Трифоновна - мещанская девица из г.Самара
Смерть
Неизвестно
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