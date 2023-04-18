Могорит Григорий Александров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Могорит Александр
Мать: Феодора Феодосия
Рождение ребёнка
24.05.1844
Мать ребёнка: Загария Иустиния Иулиана Михайлова
Рождение ребёнка
1846
Сын: Михаил Григорьев
Мать ребёнка: Загария Иустиния Иулиана Михайлова
Бракосочетание
31.10.1848
Рождение ребёнка
19.01.1851
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Гильвуш Елена Александрова Стефанова
Рождение ребёнка
27.12.1852
Сын: Могорит Евгений Григорьев
Мать ребёнка: Гильвуш Елена Александрова Стефанова
Рождение ребёнка
30.01.1856
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гильвуш Елена Александрова Стефанова
Рождение ребёнка
01.08.1859
Сын: Могорит Пантелеймон Григорьев
Мать ребёнка: Гильвуш Елена Александрова Стефанова
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Мелания
Мать ребёнка: Гильвуш Елена Александрова Стефанова
Рождение ребёнка
02.08.1863
Дочь: Соломония
Мать ребёнка: Гильвуш Елена Александрова Стефанова
Рождение ребёнка
16.04.?
Сын: Могорит Артемон Григорьев
Мать ребёнка: Гильвуш Елена Александрова Стефанова
Смерть
Неизвестно