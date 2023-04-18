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Могорит Григорий Александров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Могорит Александр

Мать: Феодора Феодосия

Рождение ребёнка
24.05.1844

Сын: Могорит Симеон Григорьев

Мать ребёнка: Загария Иустиния Иулиана Михайлова

Рождение ребёнка
1846

Сын: Михаил Григорьев

Мать ребёнка: Загария Иустиния Иулиана Михайлова

Бракосочетание
31.10.1848

Жена: Гильвуш Елена Александрова Стефанова

Рождение ребёнка
19.01.1851

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Гильвуш Елена Александрова Стефанова

Рождение ребёнка
27.12.1852

Сын: Могорит Евгений Григорьев

Мать ребёнка: Гильвуш Елена Александрова Стефанова

Рождение ребёнка
30.01.1856

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гильвуш Елена Александрова Стефанова

Рождение ребёнка
01.08.1859

Сын: Могорит Пантелеймон Григорьев

Мать ребёнка: Гильвуш Елена Александрова Стефанова

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Мелания

Мать ребёнка: Гильвуш Елена Александрова Стефанова

Рождение ребёнка
02.08.1863

Дочь: Соломония

Мать ребёнка: Гильвуш Елена Александрова Стефанова

Рождение ребёнка
16.04.?

Сын: Могорит Артемон Григорьев

Мать ребёнка: Гильвуш Елена Александрова Стефанова

Смерть
Неизвестно
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