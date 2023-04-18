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Мелания

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

1862

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Могорит Григорий Александров

Мать: Гильвуш Елена Александрова Стефанова

Смерть
1862
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