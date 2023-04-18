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Мелания
Мелания
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1861
Дата смерти
1862
Пол
Женский
Отец
Могорит Григорий Александров
1820 г.р.
Мать
Гильвуш Елена Александрова Стефанова
1828 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МГ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец:
Могорит Григорий Александров
Мать:
Гильвуш Елена Александрова Стефанова
Смерть
1862
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