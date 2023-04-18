Гильвуш Елена Александрова Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смерти1888
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.10.1848
Рождение ребёнка
19.01.1851
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Могорит Григорий Александров
Рождение ребёнка
27.12.1852
Сын: Могорит Евгений Григорьев
Отец ребёнка: Могорит Григорий Александров
Рождение ребёнка
30.01.1856
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Могорит Григорий Александров
Рождение ребёнка
01.08.1859
Сын: Могорит Пантелеймон Григорьев
Отец ребёнка: Могорит Григорий Александров
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Мелания
Отец ребёнка: Могорит Григорий Александров
Рождение ребёнка
02.08.1863
Дочь: Соломония
Отец ребёнка: Могорит Григорий Александров
Рождение ребёнка
16.04.?
Сын: Могорит Артемон Григорьев
Отец ребёнка: Могорит Григорий Александров
Смерть
1888