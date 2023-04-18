Гильвуш Елена Александрова Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гильвуш Елена Александрова Стефанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

1888

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1820 г.р.

Дети

1851 г.р.
1852 г.р.
Скрыто настройками приватности
1859 г.р.
1861 г.р.
1863 г.р.

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.10.1848

Муж: Могорит Григорий Александров

Рождение ребёнка
19.01.1851

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Могорит Григорий Александров

Рождение ребёнка
27.12.1852

Сын: Могорит Евгений Григорьев

Отец ребёнка: Могорит Григорий Александров

Рождение ребёнка
30.01.1856

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Могорит Григорий Александров

Рождение ребёнка
01.08.1859

Сын: Могорит Пантелеймон Григорьев

Отец ребёнка: Могорит Григорий Александров

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Мелания

Отец ребёнка: Могорит Григорий Александров

Рождение ребёнка
02.08.1863

Дочь: Соломония

Отец ребёнка: Могорит Григорий Александров

Рождение ребёнка
16.04.?

Сын: Могорит Артемон Григорьев

Отец ребёнка: Могорит Григорий Александров

Смерть
1888