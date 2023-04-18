Могорит Пантелеймон Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1859
Дата смерти1889
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1859
Бракосочетание
23.12.1883
Жена: Загария Евдокия Антонова
Рождение ребёнка
14.?.1884
Сын: Могорит Филипп Пантелеймонов
Мать ребёнка: Загария Евдокия Антонова
Рождение ребёнка
04.04.1889
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Загария Евдокия Антонова
Смерть
1889