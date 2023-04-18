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Могорит Пантелеймон Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1859

Дата смерти

1889

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1859

Отец: Могорит Григорий Александров

Мать: Гильвуш Елена Александрова Стефанова

Бракосочетание
23.12.1883

Жена: Загария Евдокия Антонова

Рождение ребёнка
14.?.1884

Сын: Могорит Филипп Пантелеймонов

Мать ребёнка: Загария Евдокия Антонова

Рождение ребёнка
04.04.1889

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Загария Евдокия Антонова

Смерть
1889
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