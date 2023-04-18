Загария Евдокия Антонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
23.12.1883
Рождение ребёнка
14.?.1884
Сын: Могорит Филипп Пантелеймонов
Отец ребёнка: Могорит Пантелеймон Григорьев
Рождение ребёнка
04.04.1889
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Могорит Пантелеймон Григорьев
Рождение ребёнка
04.12.1890
Дочь: Варвара
Смерть
Неизвестно