Загария Евдокия Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загария Евдокия Антонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1859 г.р.

Дети

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.12.1883

Муж: Могорит Пантелеймон Григорьев

Рождение ребёнка
14.?.1884

Сын: Могорит Филипп Пантелеймонов

Отец ребёнка: Могорит Пантелеймон Григорьев

Рождение ребёнка
04.04.1889

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Могорит Пантелеймон Григорьев

Рождение ребёнка
04.12.1890

Дочь: Варвара

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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