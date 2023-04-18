Загария Иустиния Иулиана Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смерти1848
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Загария Михаил ? Андреев
Мать: Мария Михайлова
Бракосочетание
14.02.1840
Муж: не указан
Рождение ребёнка
24.05.1844
Отец ребёнка: Могорит Григорий Александров
Рождение ребёнка
1846
Сын: Михаил Григорьев
Отец ребёнка: Могорит Григорий Александров
Смерть
1848