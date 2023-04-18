Загария Иустиния Иулиана Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загария Иустиния Иулиана Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

1848

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Загария Михаил ? Андреев

Мать: Мария Михайлова

Бракосочетание
14.02.1840

Муж: не указан

Рождение ребёнка
24.05.1844

Сын: Могорит Симеон Григорьев

Отец ребёнка: Могорит Григорий Александров

Рождение ребёнка
1846

Сын: Михаил Григорьев

Отец ребёнка: Могорит Григорий Александров

Смерть
1848
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