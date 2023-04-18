Загария Михаил ? Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загария Михаил ? Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Загария Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Феодосия

Мать ребёнка: Фекла ??? Григорьева

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Мария Михайлова

Рождение ребёнка
1815

Сын: Загария Михаил Михайлов

Мать ребёнка: Мария Михайлова

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Загария Иустиния Иулиана Михайлова

Мать ребёнка: Мария Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фекла ??? Григорьева

Смерть
Неизвестно
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