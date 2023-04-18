Загария Михаил ? Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Загария Андрей
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Феодосия
Мать ребёнка: Фекла ??? Григорьева
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Мария Михайлова
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Мария Михайлова
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Загария Иустиния Иулиана Михайлова
Мать ребёнка: Мария Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фекла ??? Григорьева
Смерть
Неизвестно