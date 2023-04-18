Могорит Симеон Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМогорит Симеон Григорьев

Могорит Симеон Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.05.1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1844

Отец: Могорит Григорий Александров

Мать: Загария Иустиния Иулиана Михайлова

Рождение ребёнка
25.01.1871

Сын: Могорит Григорий Симеонов

Мать ребёнка: Куликовская Акилина Якимова

Рождение ребёнка
1878

Сын: Могорит Петр Симеонов

Мать ребёнка: Куликовская Акилина Якимова

Рождение ребёнка
03.10.1882

Дочь: Харитина

Мать ребёнка: Куликовская Акилина Якимова

Рождение ребёнка
26.09.1884

Сын: Могорит Иоанн Симеонов

Мать ребёнка: Куликовская Акилина Якимова

Смерть
Неизвестно