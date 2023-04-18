Могорит Симеон Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.05.1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1844
Рождение ребёнка
25.01.1871
Сын: Могорит Григорий Симеонов
Мать ребёнка: Куликовская Акилина Якимова
Рождение ребёнка
1878
Мать ребёнка: Куликовская Акилина Якимова
Рождение ребёнка
03.10.1882
Дочь: Харитина
Мать ребёнка: Куликовская Акилина Якимова
Рождение ребёнка
26.09.1884
Мать ребёнка: Куликовская Акилина Якимова
Смерть
Неизвестно