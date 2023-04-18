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Куликовская Акилина Якимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.06.1854

Дата смерти

1891

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1854

Отец: Куликовский Иоаким Ильин

Мать: Варвара Григорьева

Рождение ребёнка
25.01.1871

Сын: Могорит Григорий Симеонов

Отец ребёнка: Могорит Симеон Григорьев

Рождение ребёнка
1878

Сын: Могорит Петр Симеонов

Отец ребёнка: Могорит Симеон Григорьев

Рождение ребёнка
03.10.1882

Дочь: Харитина

Отец ребёнка: Могорит Симеон Григорьев

Рождение ребёнка
26.09.1884

Сын: Могорит Иоанн Симеонов

Отец ребёнка: Могорит Симеон Григорьев

Смерть
1891
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