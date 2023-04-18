Куликовская Акилина Якимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.06.1854
Дата смерти1891
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1854
Отец: Куликовский Иоаким Ильин
Мать: Варвара Григорьева
Рождение ребёнка
25.01.1871
Сын: Могорит Григорий Симеонов
Отец ребёнка: Могорит Симеон Григорьев
Рождение ребёнка
1878
Отец ребёнка: Могорит Симеон Григорьев
Рождение ребёнка
03.10.1882
Дочь: Харитина
Отец ребёнка: Могорит Симеон Григорьев
Рождение ребёнка
26.09.1884
Отец ребёнка: Могорит Симеон Григорьев
Смерть
1891