Варвара Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варвара Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.01.1853

Дочь: Домникия

Отец ребёнка: Куликовский Иоаким Ильин

Рождение ребёнка
11.06.1854

Дочь: Куликовская Акилина Якимова

Отец ребёнка: Куликовский Иоаким Ильин

Рождение ребёнка
29.08.1858

Сын: Куликовский Федор Якимов

Отец ребёнка: Куликовский Иоаким Ильин

Смерть
Неизвестно
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