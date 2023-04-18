Варвара Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.01.1853
Дочь: Домникия
Отец ребёнка: Куликовский Иоаким Ильин
Рождение ребёнка
11.06.1854
Дочь: Куликовская Акилина Якимова
Отец ребёнка: Куликовский Иоаким Ильин
Рождение ребёнка
29.08.1858
Отец ребёнка: Куликовский Иоаким Ильин
Смерть
Неизвестно