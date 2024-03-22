Гаврилов Александр Андреевич
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиПосле 1906
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: - Андрей Гаврилов
Бракосочетание
Около 1849
Рождение ребёнка
1850
Сын: Гаврилов Василий Александрович
Мать ребёнка: Гаврилова Татьяна Петрова
Вологодская губ, Кадниковский у. (Харовский р-н), д. Куричиха
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Щетнева Олимпиада Александровна
Мать ребёнка: Гаврилова Татьяна Петрова
Рождение ребёнка
15.07.1856 ст.
Сын: Гаврилов Серапион Александрович
Мать ребёнка: Гаврилова Татьяна Петрова
Вологодская губ, Кадниковский у. (Харовский р-н), д. Куричиха
Рождение ребёнка
06.03.1859
Сын: Гаврилов Василий Александрович
Мать ребёнка: Гаврилова Татьяна Петрова
Вологодская губ, Кадниковский у (Харовский р-н), д. Куричиха
Рождение ребёнка
11.02.1862
Сын: Гаврилов Алексей Александрович
Мать ребёнка: Гаврилова Татьяна Петрова
Вологодская губ, Кадниковский у (Харовский р-н), д. Куричиха
Рождение ребёнка
30.01.1865
Дочь: Гаврилова Анна Александровна
Мать ребёнка: Гаврилова Татьяна Петрова
Рождение ребёнка
01.01.1866
Сын: Гаврилов Евгений Александрович
Мать ребёнка: Гаврилова Татьяна Петрова
Вологодская губ., Кадниковский у., д. Куричиха
01.01.1866 г родились: Евгений и Анна Гавриловы.
Рождение ребёнка
01.01.1866 ст.
Дочь: Гаврилова Анна Александровна
Мать ребёнка: Гаврилова Татьяна Петрова
Смерть
После 1906