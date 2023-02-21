Гаврилов Василий Александрович
Место рожденияВологодская губ, Кадниковский у (Харовский р-н), д. Куричиха
Дата рождения06.03.1859
Дата смертиОколо 1919
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1859
Вологодская губ, Кадниковский у (Харовский р-н), д. Куричиха
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Гаврилова Аполинария Николаевна
Куричиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1919
Вологодская губ, Кадниковский у. (Харовский р-н), д. Куричиха