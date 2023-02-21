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Гаврилов Василий Александрович

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Место рождения

Вологодская губ, Кадниковский у (Харовский р-н), д. Куричиха

Дата рождения

06.03.1859

Дата смерти

Около 1919

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1859

Отец: Гаврилов Александр Андреевич

Мать: Гаврилова Татьяна Петрова

Вологодская губ, Кадниковский у (Харовский р-н), д. Куричиха
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Гаврилова Аполинария Николаевна

Куричиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гаврилова Аполинария Николаевна

Смерть
Около 1919
Вологодская губ, Кадниковский у. (Харовский р-н), д. Куричиха
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