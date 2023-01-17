Гаврилова Аполинария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврилова Аполинария Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1859 г.р.

Дети

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Гаврилов Василий Александрович

Куричиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаврилов Василий Александрович

Смерть
Неизвестно
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