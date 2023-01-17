Гаврилова Аполинария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Гаврилов Василий Александрович
Куричиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно