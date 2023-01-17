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Гаврилова Татьяна Петрова

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Место рождения

Ляпшево, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

1894

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Ляпшево, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1849

Муж: Гаврилов Александр Андреевич

Куричиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Гаврилов Василий Александрович

Отец ребёнка: Гаврилов Александр Андреевич

Вологодская губ, Кадниковский у. (Харовский р-н), д. Куричиха
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Щетнева Олимпиада Александровна

Отец ребёнка: Гаврилов Александр Андреевич

Куричиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.07.1856 ст.

Сын: Гаврилов Серапион Александрович

Отец ребёнка: Гаврилов Александр Андреевич

Вологодская губ, Кадниковский у. (Харовский р-н), д. Куричиха
Рождение ребёнка
06.03.1859

Сын: Гаврилов Василий Александрович

Отец ребёнка: Гаврилов Александр Андреевич

Вологодская губ, Кадниковский у (Харовский р-н), д. Куричиха
Рождение ребёнка
11.02.1862

Сын: Гаврилов Алексей Александрович

Отец ребёнка: Гаврилов Александр Андреевич

Вологодская губ, Кадниковский у (Харовский р-н), д. Куричиха
Рождение ребёнка
30.01.1865

Дочь: Гаврилова Анна Александровна

Отец ребёнка: Гаврилов Александр Андреевич

Рождение ребёнка
01.01.1866

Сын: Гаврилов Евгений Александрович

Отец ребёнка: Гаврилов Александр Андреевич

Вологодская губ., Кадниковский у., д. Куричиха
01.01.1866 г родились: Евгений и Анна Гавриловы.
Рождение ребёнка
01.01.1866 ст.

Дочь: Гаврилова Анна Александровна

Отец ребёнка: Гаврилов Александр Андреевич

Куричиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1894
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