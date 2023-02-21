Гаврилова Агриппина Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврилова Агриппина Терентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1814

Муж: - Андрей Гаврилов

Куричиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Гаврилов Федор Андреевич

Отец ребёнка: - Андрей Гаврилов

Куричиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Гаврилова Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: - Андрей Гаврилов

Куричиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.05.1820 ст.

Сын: Гаврилов Виссарион Андреевич

Отец ребёнка: - Андрей Гаврилов

Куричиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Гаврилов Александр Андреевич

Отец ребёнка: - Андрей Гаврилов

Куричиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Куричиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
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