Гаврилова Агриппина Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1814
Муж: - Андрей Гаврилов
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: - Андрей Гаврилов
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Гаврилова Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: - Андрей Гаврилов
Рождение ребёнка
19.05.1820 ст.
Сын: Гаврилов Виссарион Андреевич
Отец ребёнка: - Андрей Гаврилов
Рождение ребёнка
1825
Сын: Гаврилов Александр Андреевич
Отец ребёнка: - Андрей Гаврилов
Смерть
Неизвестно