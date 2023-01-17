- Андрей Гаврилов
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смерти1856
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: - Гавриил Иванов
Мать: - Ирина Иванова
Бракосочетание
1814
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Гаврилова Агриппина Терентьевна
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Гаврилова Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Гаврилова Агриппина Терентьевна
Рождение ребёнка
19.05.1820 ст.
Сын: Гаврилов Виссарион Андреевич
Мать ребёнка: Гаврилова Агриппина Терентьевна
Рождение ребёнка
1825
Сын: Гаврилов Александр Андреевич
Мать ребёнка: Гаврилова Агриппина Терентьевна
Смерть
1856