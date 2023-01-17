- Андрей Гаврилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди- Андрей Гаврилов

- Андрей Гаврилов

avatar

Место рождения

Куричиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1791

Дата смерти

1856

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: - Гавриил Иванов

Мать: - Ирина Иванова

Куричиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
1814

Жена: Гаврилова Агриппина Терентьевна

Куричиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Гаврилов Федор Андреевич

Мать ребёнка: Гаврилова Агриппина Терентьевна

Куричиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Гаврилова Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: Гаврилова Агриппина Терентьевна

Куричиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.05.1820 ст.

Сын: Гаврилов Виссарион Андреевич

Мать ребёнка: Гаврилова Агриппина Терентьевна

Куричиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Гаврилов Александр Андреевич

Мать ребёнка: Гаврилова Агриппина Терентьевна

Куричиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1856
Куричиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close