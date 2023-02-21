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Гаврилов Евгений Александрович

Место рождения

Вологодская губ., Кадниковский у., д. Куричиха

Дата рождения

01.01.1866

Дата смерти

1912

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1866

Отец: Гаврилов Александр Андреевич

Мать: Гаврилова Татьяна Петрова

Вологодская губ., Кадниковский у., д. Куричиха
01.01.1866 г родились: Евгений и Анна Гавриловы.
Рождение ребёнка
10.12.1894

Сын: Гаврилов Василий Евгеньевич

Мать ребёнка: Гаврилова Александра Васильевна

Куричиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
1894

Жена: Гаврилова Александра Васильевна

Вологодская губ., Кадниковский у., д. Куричиха
Рождение ребёнка
1897

Сын: Гаврилов Леонид Евгеньевич

Мать ребёнка: Гаврилова Александра Васильевна

Куричиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Гаврилов Леонид Евгеньевич

Мать ребёнка: Гаврилова Александра Васильевна

Куричиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Гаврилов Вениамин Евгеньевич

Мать ребёнка: Гаврилова Александра Васильевна

Куричиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Жукова Евстолия Евгеньевна

Мать ребёнка: Гаврилова Александра Васильевна

Куричиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Петровская Лидия Евгеньевна

Мать ребёнка: Гаврилова Александра Васильевна

Рождение ребёнка
06.06.1909

Сын: Гаврилов Александр Евгеньевич

Мать ребёнка: Гаврилова Александра Васильевна

Куричиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1912
Вологодская губ., Кадниковский у., д. Куричиха
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