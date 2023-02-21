Гаврилов Евгений Александрович
Место рожденияВологодская губ., Кадниковский у., д. Куричиха
Дата рождения01.01.1866
Дата смерти1912
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
01.01.1866
Вологодская губ., Кадниковский у., д. Куричиха
01.01.1866 г родились: Евгений и Анна Гавриловы.
Рождение ребёнка
10.12.1894
Сын: Гаврилов Василий Евгеньевич
Мать ребёнка: Гаврилова Александра Васильевна
Бракосочетание
1894
Вологодская губ., Кадниковский у., д. Куричиха
Рождение ребёнка
1897
Сын: Гаврилов Леонид Евгеньевич
Мать ребёнка: Гаврилова Александра Васильевна
Рождение ребёнка
1898
Сын: Гаврилов Леонид Евгеньевич
Мать ребёнка: Гаврилова Александра Васильевна
Рождение ребёнка
1902
Сын: Гаврилов Вениамин Евгеньевич
Мать ребёнка: Гаврилова Александра Васильевна
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Жукова Евстолия Евгеньевна
Мать ребёнка: Гаврилова Александра Васильевна
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Петровская Лидия Евгеньевна
Мать ребёнка: Гаврилова Александра Васильевна
Рождение ребёнка
06.06.1909
Сын: Гаврилов Александр Евгеньевич
Мать ребёнка: Гаврилова Александра Васильевна
Смерть
1912
Вологодская губ., Кадниковский у., д. Куричиха