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Лукьяненко Василий Матвеевич

Место рождения

Казачье, Сумська область

Дата рождения

Около 1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871

Отец: Лукьяненко Матвей Романович

Мать: Лукьяненко Александра Даниловна

Казачье, Сумська область
Рождение ребёнка
13.11.1890

Дочь: Параскева Васильевна

Мать ребёнка: Лукьяненко Анастасия Тимофеевна

Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Успенская церковь ст.Ладожская м/к 1890г. зап.№ 168. Архив г.Усть-Лабинска Ф - 331-1-45
Рождение ребёнка
Около 1892

Сын: Лукьяненко Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Лукьяненко Анастасия Тимофеевна

Неелинский, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукьяненко Анастасия Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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