(Лукьяненко) Параскева Васильевна
Место рождения
Дата рождения13.11.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1890
Успенская церковь ст.Ладожская м/к 1890г. зап.№ 168. Архив г.Усть-Лабинска Ф - 331-1-45
Крещение
14.11.1890
Успенская церковь ст.Ладожской м/к 1890г.зап.№ 168, Архив г.Усть-Лабинска , Ф - 331-1-45 | Godparents:Рогачев Петр Петрович / запасной рядовой / и крестьянка Евдокия Федоровна Яковлева
Смерть
Неизвестно