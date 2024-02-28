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(Лукьяненко) Параскева Васильевна

Место рождения

Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

13.11.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1871 г.р.

Мать

Около 1871 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1890

Отец: Лукьяненко Василий Матвеевич

Мать: Лукьяненко Анастасия Тимофеевна

Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Успенская церковь ст.Ладожская м/к 1890г. зап.№ 168. Архив г.Усть-Лабинска Ф - 331-1-45
Крещение
14.11.1890
Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Успенская церковь ст.Ладожской м/к 1890г.зап.№ 168, Архив г.Усть-Лабинска , Ф - 331-1-45 | Godparents:Рогачев Петр Петрович / запасной рядовой / и крестьянка Евдокия Федоровна Яковлева
Смерть
Неизвестно
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