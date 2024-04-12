Лукьяненко Анастасия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьяненко Анастасия Тимофеевна

Место рождения

Казачье, Сумська область

Дата рождения

Около 1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1871 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Казачье, Сумська область
Рождение ребёнка
13.11.1890

Дочь: Параскева Васильевна

Отец ребёнка: Лукьяненко Василий Матвеевич

Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Успенская церковь ст.Ладожская м/к 1890г. зап.№ 168. Архив г.Усть-Лабинска Ф - 331-1-45
Рождение ребёнка
Около 1892

Сын: Лукьяненко Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Лукьяненко Василий Матвеевич

Неелинский, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьяненко Василий Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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