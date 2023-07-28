Лукьяненко (Тарасенко) Александра Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьяненко (Тарасенко) Александра Даниловна

Место рождения

Казачье, Сумська область

Дата рождения

Около 1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843

Отец: Тарасенко Даниил

Мать: ?

Казачье, Сумська область
Бракосочетание
07.01.1868

Муж: Лукьяненко Матвей Романович

Казачье, Сумська область
Рождение ребёнка
Около 1871

Сын: Лукьяненко Василий Матвеевич

Отец ребёнка: Лукьяненко Матвей Романович

Казачье, Сумська область
Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Лукьяненко Федор Матвеевич

Отец ребёнка: Лукьяненко Матвей Романович

Казачье, Сумська область
Рождение ребёнка
19.01.1873

Дочь: Ксения Матвеевна

Отец ребёнка: Лукьяненко Матвей Романович

Казачье, Сумська область
Рождение ребёнка
Около 1873

Сын: Лукьяненко Сергей Матвеевич

Отец ребёнка: Лукьяненко Матвей Романович

Казачье, Сумська область
Рождение ребёнка
Около 1874

Сын: Лукьяненко Трофим Матвеевич

Отец ребёнка: Лукьяненко Матвей Романович

Казачье, Сумська область
Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Лукьяненко Михаил Матвеевич

Отец ребёнка: Лукьяненко Матвей Романович

Михайловка, Сумська область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Лукьяненко Михаил Матвеевич

Отец ребёнка: Лукьяненко Матвей Романович

Казачье, Сумська область
Рождение ребёнка
11.08.1970

Дочь: Мария Матвеевна

Отец ребёнка: Лукьяненко Матвей Романович

Казачье, Сумська область
Смерть
Неизвестно