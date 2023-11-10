Лукьяненко Федор Матвеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1872
Дата смертиОколо 1916
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872
Рождение ребёнка
Около 1900
Сын: Лукьяненко Трофим Федорович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1907
Сын: Лукьяненко Иван Федорович
Мать ребёнка: ?
Неелинский, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Около 1910
Сын: Лукьяненко Федор Федорович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лукьяненко Михаил Федорович
Мать ребёнка: ?
Смерть
Около 1916
Причина смерти: На 1-й Мировой войне