Лукьяненко Федор Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьяненко Федор Матвеевич

Место рождения

Казачье, Сумська область

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

Около 1916

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: Лукьяненко Матвей Романович

Мать: Лукьяненко Александра Даниловна

Казачье, Сумська область
Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Лукьяненко Трофим Федорович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1907

Сын: Лукьяненко Иван Федорович

Мать ребёнка: ?

Неелинский, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Около 1910

Сын: Лукьяненко Федор Федорович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукьяненко Михаил Федорович

Мать ребёнка: ?

Смерть
Около 1916
Причина смерти: На 1-й Мировой войне
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