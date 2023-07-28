Лукьяненко Иван Федорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1907
Дата смертиОколо ?.07.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1907
Отец: Лукьяненко Федор Матвеевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
20.03.1928
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Лукьяненко Наталья
Рождение ребёнка
24.12.1928
Дочь: Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Лукьяненко Наталья
Рождение ребёнка
Около 1934
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Лукьяненко Наталья
Азербайджанская ССР, г.Хачмас
Рождение ребёнка
Около 1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лукьяненко Наталья
Военная служба
С ?.09.1941 по ?.08.1942
Хачмасским ГВК Аз.ССР
Пропал без вести при обороне Севастополь Крым,ЦАМО.Ф - 58-977520-368
Похороны
?.07.1942
Смерть
Около ?.07.1942
Причина смерти: Пропал без вести