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Лукьяненко Иван Федорович

Место рождения

Неелинский, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

Около 1907

Дата смерти

Около ?.07.1942

Пол

Мужской

Отец

Около 1872 г.р.

Мать

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1907

Отец: Лукьяненко Федор Матвеевич

Мать: ?

Неелинский, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
20.03.1928

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Лукьяненко Наталья

Казачье, Сумська область
Рождение ребёнка
24.12.1928

Дочь: Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Лукьяненко Наталья

Казачье, Сумська область
Рождение ребёнка
Около 1934

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Лукьяненко Наталья

Азербайджанская ССР, г.Хачмас
Рождение ребёнка
Около 1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лукьяненко Наталья

Военная служба
С ?.09.1941 по ?.08.1942
Хачмасским ГВК Аз.ССР
Пропал без вести при обороне Севастополь Крым,ЦАМО.Ф - 58-977520-368
Похороны
?.07.1942
Севастополь, Украинская ССР
Смерть
Около ?.07.1942
Севастополь, Украинская ССР
Причина смерти: Пропал без вести