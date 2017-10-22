(Лукьяненко) Анна Ивановна
Место рожденияАзербайджанская ССР, г.Хачмас
Дата рожденияОколо 1934
Дата смерти22.10.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1934
Отец: Лукьяненко Иван Федорович
Мать: Лукьяненко Наталья
Азербайджанская ССР, г.Хачмас
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
22.10.2017
Россия Краснодарский кр.,г.Геленжик
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Россия Краснодарский кр.,г.Геленжик