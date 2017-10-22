(Лукьяненко) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лукьяненко) Анна Ивановна

Место рождения

Азербайджанская ССР, г.Хачмас

Дата рождения

Около 1934

Дата смерти

22.10.2017

Пол

Женский

Отец

Около 1907 г.р.

Мать

1908 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1934

Отец: Лукьяненко Иван Федорович

Мать: Лукьяненко Наталья

Азербайджанская ССР, г.Хачмас
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
22.10.2017
Россия Краснодарский кр.,г.Геленжик
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Россия Краснодарский кр.,г.Геленжик
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