Лукьяненко Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьяненко Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1928 г.р.
1928 г.р.
Около 1934 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.03.1928

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Лукьяненко Иван Федорович

Казачье, Сумська область
Рождение ребёнка
24.12.1928

Дочь: Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Лукьяненко Иван Федорович

Казачье, Сумська область
Рождение ребёнка
Около 1934

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Лукьяненко Иван Федорович

Азербайджанская ССР, г.Хачмас
Рождение ребёнка
Около 1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лукьяненко Иван Федорович

Смерть
Неизвестно
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