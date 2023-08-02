Лукьяненко Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.03.1928
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Лукьяненко Иван Федорович
Рождение ребёнка
24.12.1928
Дочь: Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Лукьяненко Иван Федорович
Рождение ребёнка
Около 1934
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Лукьяненко Иван Федорович
Азербайджанская ССР, г.Хачмас
Рождение ребёнка
Около 1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лукьяненко Иван Федорович
Смерть
Неизвестно