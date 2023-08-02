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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лукьяненко Михаил Федорович
Отец ребёнка: Лукьяненко Федор Матвеевич
Рождение ребёнка
Около 1900
Сын: Лукьяненко Трофим Федорович
Отец ребёнка: Лукьяненко Федор Матвеевич
Рождение ребёнка
Около 1907
Сын: Лукьяненко Иван Федорович
Отец ребёнка: Лукьяненко Федор Матвеевич
Неелинский, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Около 1910
Сын: Лукьяненко Федор Федорович
Отец ребёнка: Лукьяненко Федор Матвеевич