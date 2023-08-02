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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукьяненко Михаил Федорович

Отец ребёнка: Лукьяненко Федор Матвеевич

Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Лукьяненко Трофим Федорович

Отец ребёнка: Лукьяненко Федор Матвеевич

Рождение ребёнка
Около 1907

Сын: Лукьяненко Иван Федорович

Отец ребёнка: Лукьяненко Федор Матвеевич

Неелинский, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Около 1910

Сын: Лукьяненко Федор Федорович

Отец ребёнка: Лукьяненко Федор Матвеевич

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