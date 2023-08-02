Лукьяненко Федор Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1910
Отец: Лукьяненко Федор Матвеевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
25.02.1937
Дочь: Полкачева Юлия Федоровна
Мать ребёнка: Лукьяненко Вера Петровна
Азербайджанская ССР г.Хачмас
Рождение ребёнка
15.02.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лукьяненко Вера Петровна
Азербайджанская ССР г.Хачмас
Рождение ребёнка
Около 1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лукьяненко Вера Петровна
Аз.ССР г.Хачмас
Смерть
Неизвестно