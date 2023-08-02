Лукьяненко Федор Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьяненко Федор Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1872 г.р.

Мать

Дети

1937 г.р.
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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910

Отец: Лукьяненко Федор Матвеевич

Мать: ?

Рождение ребёнка
25.02.1937

Дочь: Полкачева Юлия Федоровна

Мать ребёнка: Лукьяненко Вера Петровна

Азербайджанская ССР г.Хачмас
Рождение ребёнка
15.02.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лукьяненко Вера Петровна

Азербайджанская ССР г.Хачмас
Рождение ребёнка
Около 1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лукьяненко Вера Петровна

Аз.ССР г.Хачмас
Смерть
Неизвестно
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