Полкачева (Лукьяненко) Юлия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полкачева (Лукьяненко) Юлия Федоровна

Место рождения

Азербайджанская ССР г.Хачмас

Дата рождения

25.02.1937

Дата смерти

2021

Пол

Женский

Отец

Около 1910 г.р.

Мать

1920 г.р.

Муж

1937 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
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Место
Комментарий
Рождение
25.02.1937

Отец: Лукьяненко Федор Федорович

Мать: Лукьяненко Вера Петровна

Азербайджанская ССР г.Хачмас
Рождение ребёнка
09.04.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Полкачев Николай Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полкачев Николай Николаевич

Смерть
2021
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