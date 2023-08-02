Полкачева (Лукьяненко) Юлия Федоровна
Место рожденияАзербайджанская ССР г.Хачмас
Дата рождения25.02.1937
Дата смерти2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1937
Азербайджанская ССР г.Хачмас
Рождение ребёнка
09.04.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Полкачев Николай Николаевич
Вентспилс, Ventspils
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2021