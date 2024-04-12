Лукьяненко Вера Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьяненко Вера Петровна

Место рождения

Неелинский, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

01.04.1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1937 г.р.
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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Неелинский, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
25.02.1937

Дочь: Полкачева Юлия Федоровна

Отец ребёнка: Лукьяненко Федор Федорович

Азербайджанская ССР г.Хачмас
Рождение ребёнка
15.02.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лукьяненко Федор Федорович

Азербайджанская ССР г.Хачмас
Рождение ребёнка
Около 1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лукьяненко Федор Федорович

Аз.ССР г.Хачмас
Смерть
Неизвестно
Азербайджанская ССР г.Хачмас
Похороны
Неизвестно
Азербайджанская ССР, г.Хачмас
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