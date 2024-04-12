Лукьяненко Вера Петровна
Место рождения
Дата рождения01.04.1920
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1920
Рождение ребёнка
25.02.1937
Дочь: Полкачева Юлия Федоровна
Отец ребёнка: Лукьяненко Федор Федорович
Азербайджанская ССР г.Хачмас
Рождение ребёнка
15.02.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лукьяненко Федор Федорович
Азербайджанская ССР г.Хачмас
Рождение ребёнка
Около 1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лукьяненко Федор Федорович
Аз.ССР г.Хачмас
Смерть
Неизвестно
Азербайджанская ССР г.Хачмас
Похороны
Неизвестно
Азербайджанская ССР, г.Хачмас