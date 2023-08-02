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Лукьяненко Михаил Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1872 г.р.

Мать

Жена

Дети

Около 1930 г.р.
Около 1933 г.р.
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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лукьяненко Федор Матвеевич

Мать: ?

Рождение ребёнка
Около 1930

Сын: Лукьяненко Федор Михайлович

Мать ребёнка: Лукьяненко Александра

Рождение ребёнка
Около 1933

Дочь: Ксения Михайлоана

Мать ребёнка: Лукьяненко Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лукьяненко Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукьяненко Александра

Смерть
Неизвестно