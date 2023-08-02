Лукьяненко Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьяненко Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Около 1930 г.р.
Около 1933 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1930

Сын: Лукьяненко Федор Михайлович

Отец ребёнка: Лукьяненко Михаил Федорович

Рождение ребёнка
Около 1933

Дочь: Ксения Михайлоана

Отец ребёнка: Лукьяненко Михаил Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лукьяненко Михаил Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьяненко Михаил Федорович

Смерть
Неизвестно
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