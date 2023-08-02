Лукьяненко Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1930
Сын: Лукьяненко Федор Михайлович
Отец ребёнка: Лукьяненко Михаил Федорович
Рождение ребёнка
Около 1933
Дочь: Ксения Михайлоана
Отец ребёнка: Лукьяненко Михаил Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лукьяненко Михаил Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно