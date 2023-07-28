Лукьяненко Сергей Матвеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873
Рождение ребёнка
1908
Сын: Лукьяненко Иван Сергеевич
Мать ребёнка: ?
Военная служба
23.08.1916
Должность/Звание рядовой Воинская часть 196-й пехотный Инсарский полк Место рождения Курская губ., Путивльский уезд, Казацкая вол. Причина выбытия ранен/контужен Дата события 23.08.1916 Тип документа ... Показать все
Рождение ребёнка
23.03.1928
Сын: Лукьяненко Михаил Сергеевич
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно