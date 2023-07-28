Лукьяненко Сергей Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛукьяненко Сергей Матвеевич

Лукьяненко Сергей Матвеевич

Место рождения

Казачье, Сумська область

Дата рождения

Около 1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873

Отец: Лукьяненко Матвей Романович

Мать: Лукьяненко Александра Даниловна

Казачье, Сумська область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Лукьяненко Иван Сергеевич

Мать ребёнка: ?

Казачье, Сумська область
Военная служба
23.08.1916
Должность/Звание рядовой Воинская часть 196-й пехотный Инсарский полк Место рождения Курская губ., Путивльский уезд, Казацкая вол. Причина выбытия ранен/контужен Дата события 23.08.1916 Тип документа ... Показать все
Рождение ребёнка
23.03.1928

Сын: Лукьяненко Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: ?

Казачье, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно