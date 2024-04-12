Лукьяненко Трофим Матвеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874
Военная служба
24.02.1916
Должность/Звание рядовой Воинская часть 13-й Туркестанский стрелковый полк Место рождения. Губерния Курская губ. Место рождения. Уезд Путивльский уезд Место рождения. Волость Казачанская вол. Причина ... Показать все
Военная служба
30.03.1916
Должность/Звание рядовой Воинская часть 13-й Туркестанский стрелковый полк Место рождения Курская губ., Путивльский уезд, с. Казачанское Причина выбытия болен Дата события 30.03.1916 Тип документа Уве... Показать все
Смерть
Неизвестно