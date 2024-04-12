Лукьяненко Трофим Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛукьяненко Трофим Матвеевич

Лукьяненко Трофим Матвеевич

Место рождения

Казачье, Сумська область

Дата рождения

Около 1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874

Отец: Лукьяненко Матвей Романович

Мать: Лукьяненко Александра Даниловна

Казачье, Сумська область
Военная служба
24.02.1916
Должность/Звание рядовой Воинская часть 13-й Туркестанский стрелковый полк Место рождения. Губерния Курская губ. Место рождения. Уезд Путивльский уезд Место рождения. Волость Казачанская вол. Причина ... Показать все
Военная служба
30.03.1916
Должность/Звание рядовой Воинская часть 13-й Туркестанский стрелковый полк Место рождения Курская губ., Путивльский уезд, с. Казачанское Причина выбытия болен Дата события 30.03.1916 Тип документа Уве... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close