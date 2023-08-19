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Лукьяненко Андрей Васильевич

Место рождения

Неелинский, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

Около 1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1871 г.р.

Мать

Около 1871 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892

Отец: Лукьяненко Василий Матвеевич

Мать: Лукьяненко Анастасия Тимофеевна

Неелинский, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Военная служба
С 12.12.1915 по 22.12.1915
Ефрейтор 707 Нешавский пехотный полк,В сражении под м.Олипка был ранен в живот.
Находился в госп.№ 3 с 16.12.1915 по 22.12.1915ггДолжность/Звание ефрейтор Воинская часть 707-й пехотный Нешавский полк Место рождения Кубанская обл., Ладожская станица, х. Ниленков Причина выбытия ра... Показать все
Смерть
Неизвестно
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