Лукьяненко Андрей Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892
Военная служба
С 12.12.1915 по 22.12.1915
Ефрейтор 707 Нешавский пехотный полк,В сражении под м.Олипка был ранен в живот.
Находился в госп.№ 3 с 16.12.1915 по 22.12.1915ггДолжность/Звание ефрейтор Воинская часть 707-й пехотный Нешавский полк Место рождения Кубанская обл., Ладожская станица, х. Ниленков Причина выбытия ра... Показать все
Смерть
Неизвестно