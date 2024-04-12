Некрасов Иван Стефанов
Место рождения
Дата рождения1780
Дата смерти28.07.1831
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Бракосочетание
11.11.1803
Жена: Некрасова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
26.11.1805
Сын: Некрасов Николай Иванович
Мать ребёнка: Некрасова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
16.06.1807
Дочь: Акилина Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
20.10.1808
Мать ребёнка: Некрасова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
21.04.1810
Мать ребёнка: Некрасова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
05.10.1811
Мать ребёнка: Некрасова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
09.06.1814
Сын: Некрасов Василий Иванович
Мать ребёнка: Некрасова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
15.05.1816
Сын: Некрасов Алексей Иванович
Мать ребёнка: Некрасова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
02.05.1819
Мать ребёнка: Некрасова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
30.01.1822
Сын: Некрасов Всеволод Иванович
Мать ребёнка: Некрасова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
29.08.1824
Дочь: Малыгина Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Дарья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Некрасова Дарья Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.07.1831