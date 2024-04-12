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Некрасов Иван Стефанов

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1780

Дата смерти

28.07.1831

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Некрасов Стефан Васильев

Мать: Некрасова Пелагея Стефанова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
11.11.1803

Жена: Некрасова Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
26.11.1805

Сын: Некрасов Николай Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Дарья Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.06.1807

Дочь: Акилина Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Дарья Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
20.10.1808

Сын: Некрасов Яков Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Дарья Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.04.1810

Сын: Некрасов Федор Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Дарья Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.10.1811

Сын: Некрасов Иван Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Дарья Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.06.1814

Сын: Некрасов Василий Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Дарья Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.05.1816

Сын: Некрасов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Дарья Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.05.1819

Сын: Некрасов Петр Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
30.01.1822

Сын: Некрасов Всеволод Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Дарья Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
29.08.1824

Дочь: Малыгина Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Дарья Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Дарья Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
28.07.1831
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
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