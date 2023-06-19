Некрасова (-) Пелагея Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (-) Пелагея Стефанова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1752

Дата смерти

03.05.1812

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Федосья Стефанова

Отец ребёнка: Некрасов Стефан Васильев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Матрена Стефанова

Отец ребёнка: Некрасов Стефан Васильев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Некрасов Илья Стефанов

Отец ребёнка: Некрасов Стефан Васильев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Некрасов Иван Стефанов

Отец ребёнка: Некрасов Стефан Васильев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.12.1781

Сын: Некрасов Петр Стефанов

Отец ребёнка: Некрасов Стефан Васильев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Некрасов Федор Стефанов

Отец ребёнка: Некрасов Стефан Васильев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Праскева Стефанова

Отец ребёнка: Некрасов Стефан Васильев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Некрасов Василий Стефанов

Отец ребёнка: Некрасов Стефан Васильев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Стефан Васильев

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
03.05.1812