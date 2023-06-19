Некрасова (-) Пелагея Стефанова
Место рождения
Дата рождения1752
Дата смерти03.05.1812
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Федосья Стефанова
Отец ребёнка: Некрасов Стефан Васильев
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Матрена Стефанова
Отец ребёнка: Некрасов Стефан Васильев
Рождение ребёнка
1778
Отец ребёнка: Некрасов Стефан Васильев
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Некрасов Стефан Васильев
Рождение ребёнка
21.12.1781
Отец ребёнка: Некрасов Стефан Васильев
Рождение ребёнка
1784
Отец ребёнка: Некрасов Стефан Васильев
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Праскева Стефанова
Отец ребёнка: Некрасов Стефан Васильев
Рождение ребёнка
1787
Сын: Некрасов Василий Стефанов
Отец ребёнка: Некрасов Стефан Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.05.1812